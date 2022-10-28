Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

BATMAN (AA) - Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen programda, kent protokolünce anıta çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.