Batman 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Fuarı açıldı

BATMAN (AA) - Batman'da 4'üncüsü düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Fuarı açıldı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Kent Otogarı yanında bulunan alanda gerçekleştirilen fuardaki konuşmasında, kent ekonomisini bir ve bütün olarak temsil eden bir fuarın organize edildiğini söyledi.

Dünyada gıdanın sadece insanların ihtiyacını karşılayan bir sektör olarak değil, aynı zamanda ulusal güvenlik meselesi olarak ele alındığını belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Geçmişte herkes milli güvenlik diye bir kavramı bilirdi. Yakın zamanda buna enerji güvenliği diye bir kavram da eklendi. Bundan 5-10 yıl öncesine kadar da gıda güvenliği dediğimiz zaman gıdanın insanlara, tüketicilere hijyenik koşullar altında ve sağlıklı koşullar altında sunulması anlamına geliyordu ama artık gıda güvenliği dediğimiz zaman gıdanın teminiyle ilgili bir kavram haline geldiğini ve aynen ulusal güvenlik gibi temin edilmesi gerektiğini anlıyoruz."

Tarım ve hayvancılığın iki önemli alan olduğunu kaydeden Canalp, "Bu fuarın hemen arkasındaki iki kavram daha ön plana çıkıyor. Biri tarım, diğeri hayvancılık. Bu, gıdanın ham maddesinin temini anlamına da geliyor, ülkelerin, illerin, ilçelerin, beldelerin ekonomisinin pek çok noktada can damarı olmak gibi bir anlama da geliyor." dedi.

Canalp, Batman'da yoğun şekilde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğüne işaret ederek, bundan sonraki süreçte bu alanlarda katma değeri de önemli bulduklarını kaydetti.

Yüzden fazla firmanın katıldığı fuar, 4 gün sürecek.

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