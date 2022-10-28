Batman 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Fuarı açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Fuarı açıldı

AA

Batman 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Fuarı açıldı

BATMAN (AA) - Batman'da 4'üncüsü düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Fuarı açıldı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Kent Otogarı yanında bulunan alanda gerçekleştirilen fuardaki konuşmasında, kent ekonomisini bir ve bütün olarak temsil eden bir fuarın organize edildiğini söyledi.

Dünyada gıdanın sadece insanların ihtiyacını karşılayan bir sektör olarak değil, aynı zamanda ulusal güvenlik meselesi olarak ele alındığını belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Geçmişte herkes milli güvenlik diye bir kavramı bilirdi. Yakın zamanda buna enerji güvenliği diye bir kavram da eklendi. Bundan 5-10 yıl öncesine kadar da gıda güvenliği dediğimiz zaman gıdanın insanlara, tüketicilere hijyenik koşullar altında ve sağlıklı koşullar altında sunulması anlamına geliyordu ama artık gıda güvenliği dediğimiz zaman gıdanın teminiyle ilgili bir kavram haline geldiğini ve aynen ulusal güvenlik gibi temin edilmesi gerektiğini anlıyoruz."

Tarım ve hayvancılığın iki önemli alan olduğunu kaydeden Canalp, "Bu fuarın hemen arkasındaki iki kavram daha ön plana çıkıyor. Biri tarım, diğeri hayvancılık. Bu, gıdanın ham maddesinin temini anlamına da geliyor, ülkelerin, illerin, ilçelerin, beldelerin ekonomisinin pek çok noktada can damarı olmak gibi bir anlama da geliyor." dedi.

Canalp, Batman'da yoğun şekilde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğüne işaret ederek, bundan sonraki süreçte bu alanlarda katma değeri de önemli bulduklarını kaydetti.

Yüzden fazla firmanın katıldığı fuar, 4 gün sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangına giden itfaiye aracına taşlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yangına giden itfaiye aracına taşlı saldırı: 1 yaralı
Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasına başsağlığı diledi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasına başsağlığı ...
(Görüntülü) BATMAN - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEHİT BABASINI ARADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATMAN - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEHİT ...
Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı (2)
YEREL HABERLER Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna ...
(Görüntülü) BATMAN - GÖREV YERİNE GİDERKEN KAZA YAPAN GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATMAN - GÖREV YERİNE GİDERKEN KAZA ...
Görev yerine giderken kaza yapan güvenlik korucusu şehit oldu
YEREL HABERLER Görev yerine giderken kaza yapan güvenlik korucusu ...
Batman'da terör operasyonunda HDP üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Batman'da terör operasyonunda HDP üyesi 3 şüpheli ...
Batman'da terör propagandasına 3 gözaltı  
YEREL HABERLER Batman'da terör propagandasına 3 gözaltı  
(Görüntülü) PENÇE-KİLİT ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) PENÇE-KİLİT ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ, SON ...
Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna ...
(Görüntülü) KAZI KAZAN&#039;DA 4 MİLYON TL&#039;LİK BÜYÜK İKRAMİYE BATMAN&#039;A
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZI KAZAN'DA 4 MİLYON TL'LİK ...
Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Batman'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Batman'da son ...
Kazı Kazan'da 4 milyon TL'lik büyük ikramiye Batman'a
YEREL HABERLER Kazı Kazan'da 4 milyon TL'lik büyük ikramiye Batman'a
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)
YEREL HABERLER MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)
Batman'da 3 cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Batman'da 3 cinayet zanlısı tutuklandı
Batman'da 2 farklı tarihteki 2 cinayete 3 tutuklama
YEREL HABERLER Batman'da 2 farklı tarihteki 2 cinayete 3 tutuklama
(Görüntülü) CHP&#039;Lİ NAZLIAKA: CUMHURİYET DEVRİMLERİNİN EN ÖNEMLİLERİNDEN BİRİ KADINLARIN SİYASİ HAKLARINA KAVUŞMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) CHP'Lİ NAZLIAKA: CUMHURİYET ...
CHP'li Nazlıaka: Cumhuriyet devrimlerinin en önemlilerinden biri kadınların siyasi haklarına kavuşması
YEREL HABERLER CHP'li Nazlıaka: Cumhuriyet devrimlerinin en ...
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Batman'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Batman'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.