29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

BATMAN (AA) - Gercüş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Muhammed Öztaş, törene katılanların bayramını kutladı.
Öğrencilerin çeşitli gösteriler yaptığı törene, Belediye Başkan Vekili Ali Öner, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ağırbaş, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Önel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.