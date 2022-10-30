Kozluk'ta SMA hastası 2 yaşındaki Ebrar bebeğin tedavisi için kermes düzenlendi

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BATMAN (AA) - Kozluk ilçesinde SMA TİP 1 hastası 2 yaşındaki Ebrar Güner'in tedavisi için kermes düzenlendi.

Kozluk Halk Eğitim Merkezince kurum binası önünde düzenlenen kermeste hayırseverlerden temin edilen tekstil ve gıda ürünleri ile el yapımı hediyelik eşyalar ve yöresel yiyecekler satışa sunuldu. Ürünlerin satışından elde edilecek gelir Ebrar bebeğin tedavisinde kullanılacak.

Kermesi gezerek, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlerle görüşen Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör ve Belediye Başkanı Ayhan Eren herkesi Ebrar bebeğin tedavisine katkı sunmaya davet etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İshak Aksoy da kurum bünyesinde düzenledikleri kermeste usta öğreticilerin emekleri sayesinde Ebrar bebeğin tedavisi için güzel bir katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, kadınlardan da büyük katkı ve destek gördüklerini söyledi.



Destek veren, katkı sunan herkese teşekkür eden Aksoy, "Hep birlikte bir cana katkı sağlayacağız inşallah." dedi.

Ebrar bebek için daha önce Batman Valiliğinin izniyle de bağış kampanyası düzenlendiği, bebeğin tedavi giderinin büyük bölümünün bu kampanya sayesinde toplandığı belirtildi.







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