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Jandarma timi, Ilısu Baraj Gölü'nde 7/24 görev başında

AA

Jandarma timi, Ilısu Baraj Gölü'nde 7/24 görev başında

BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK/AYDIN ARİK - Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde geçen yıl kurulan Hasankeyf Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde 7 gün 24 saat güvenliği sağlıyor.

Hasankeyf ilçe merkezinde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısında konuşlandırılan bot timi, 318 kilometrekarelik baraj gölünde görev yapıyor.

Bot timi, Batman sahası başta olmak üzere baraj gölüne kıyısı bulunan Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Şırnak il sınırında da emniyet ve asayiş hizmeti yürütüyor.

Baraj gölünde deniz araçlarını denetleyen, sit alanlarının kontrolü ile kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlayan tim, kaçak avcılıkla mücadele ediyor, su sporları kapsamında düzenlenen etkinliklerde ve turistik amaçlı tekne turlarında emniyet tedbirleri alıyor. Tim, ihtiyaç halinde insansız cankurtaran aracı ile can kurtaran hizmeti veriyor, arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

- "Bir yılda 191 kıyı seyri ve önleyici kolluk devriyesi icra etti"

Hasankeyf Jandarma Asayiş Bot Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Eray Canverdi, AA muhabirine, Asayiş Bot Komutanlığı olarak sorumluluk alanlarının 318 kilometrekarelik baraj gölü olduğunu belirtti.

Canverdi, bu bölgede esas olarak kıyı seyri yaptıklarını, önleyici kolluk devriyeleri icra ettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Mevzuata aykırı fiillerin tespiti halinde adli ve idari işlemler yürütülmekte, bu kapsamda; motorlu ve motorsuz deniz araçlarının denetimi yapılmaktadır. Usulsüz ve kaçak su ürünleri avcılığı takip edilmekte, sit alanları kontrol edilmekte, kültür ve tabiat varlıkları korunmaktadır. Kara yolu ile ulaşım imkanı bulunmayan kıyı çevresindeki arazilerin baraj gölü üzerinden kontrollerini de yapan bot timi, son bir yılda 191 kıyı seyri ve önleyici kolluk devriyesi icra etti."

Özellikle suda boğulma olaylarına karşı vatandaşların can güvenliklerinin sağlanmasının öncelikli hedefleri olduğuna dikkati çeken Canverdi, çocuklara doğa ve hayvan sevgisi kazandırılması için yürütülen faaliyetlere de katkı sağladıklarını, vatandaşların mevzuata aykırı fiiller hakkında bilgilendirilmesine de önem verdiklerini sözlerine ekledi.

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