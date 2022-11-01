Batman'da vefat eden polis memuru törenle son yolculuğuna uğurlandı

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BATMAN (AA) - Batman'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden polis memuru Nurullah Unutur'un cenazesi törenin ardından toprağa verildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Unutur, izne geldiği Batman'daki ailesinin evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat etti.

Unutur için Batman Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törende, Unutur'un öz geçmişi okundu, dualar edildi.



Törenin ardından Unutur'un cenazesi, Tilmerç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Unutur'un ailesi, Vali Ekrem Canalp, Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, kamu kurumlarının temsilcileri ve polisler katıldı.







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