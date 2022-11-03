Batman'ın Balpınar beldesinde 80 bin kilitli parke taşı döşendi

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BATMAN (AA) - Batman'ın Balpınar beldesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.



Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, beldede parke taşı döşeme, alt yapı hizmeti, cadde ve sokakların genişletilmesi ve kaldırım düzenlemesi kapsamında yürütülen çalışmalarda büyük yol kat ettiklerini ifade ederek, 20 yılda yapılabilecek hizmetleri 3,5 yıla sığdırdıklarını söyledi.



8 aylık çalışma ile beldedeki mahallelerin yanı sıra beldeye sonradan bağlanan Zorköy ve Segirka mahallelerinde de tüm cadde ve sokaklarda parke taşı hizmeti sunduklarını dile getiren Geylani, cadde ve sokakları yer yer 10 ile 13 metre genişlettiklerini belirtti.



Geylani, aydınlatma direklerine yönelik çalışmalarla da beldenin yakın bir sürede daha güzel bir görünüme kavuşacağını anlatarak, şunları kaydetti:



"3,5 yılda beldenin acil gereksinim duyulan tüm alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladık. Beldenin ulaşım ve lise sorununu da çözdük. Batman'a en yakın beldeyiz. Batman Belediyesi tarafından her gün beldemize 45 dakika arayla otobüs seferi düzenleniyor. Valimize teşekkür ederiz. 1,5 yıl önce dönemin Milli Eğitim Bakanından aldığımız söz doğrultusunda inşasına başlanan lise binası da tamamlandı. 14 derslikli Anadolu Lisesi binasında öğrenciler eğitim görüyor. Eğitim ve öğretime açılan lisemiz de Balpınar'a hayırlı olsun. Daha önce lise binası yokken öğrencilerimiz Batman'a gitmek zorunda kalıyorlardı. Öğrencilerimiz artık burada eğitim görüyor. Çalışmalarımızı merak edenleri beldemize davet ediyoruz."

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