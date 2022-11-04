Gercüş'te kermes düzenlendi

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BATMAN (AA) - Gercüş ilçesinde Kuran kursu öğrencileri yararına kermes düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Bağlarbaşı Mahallesi Hicret Camisi bahçesinde düzenlenen kermeste, yiyecek ve içeceklerin yanı sıra el işi ürünler de satışa sunuldu.

İlçe Müftü Vekili İbrahim Durul, ilçedeki 4-6 yaş grubu Kuran kursu öğrencileri yararına kermes düzenlediklerini söyledi.

Kermese, Gercüş Kaymakamı Muhammet Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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