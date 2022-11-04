Batman'da husumetli ailelerin barış törenindeki kavgada 7 kişi yaralandı

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BATMAN (AA) - Batman'da husumetli iki aile arasında düzenlenen barış töreninde çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Oymataş köyü Şeyhçoban mezrasında aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Aslan ve Yüce aileleri, Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ve bazı kanaat önderleri tarafından barıştırılmak için bir araya getirildi.

Törende gençler arasında çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

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