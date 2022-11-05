Şehit eşinin projesiyle 7 ildeki 300 derslikte şehitlerin isimleri yaşatılıyor

BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Batmanlı şehit eşi Rabia Erin tarafından başlatılan "Her Sınıfa Bir Şehit İsmi" projesiyle, şehit düşen polis, asker ve güvenlik korucularının isimleri okullarda yaşatılıyor.

Gaziantep'te 1 Mayıs 2016'da DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Erin'in Batman'da yaşayan eşi Rabia Erin, aralarında şehit eşi, annesi, kardeşi ve gönüllülerin bulunduğu grupla 2 yıl önce projeyi hayata geçirdi.

Şehitlerin isimlerinin yaşatılmasının amaçlandığı projeyle, şimdiye kadar Ankara, İstanbul, Çorum, Yozgat, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Batman'da bulunan 12 okuldaki 300 sınıfa şehitlerin isimleri verildi.

Proje kapsamında, son olarak Batman'daki Abdülhamid Han Anadolu Lisesi ile Sason ilçesinde Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulunun dersliklerinin girişine, şehitlerin kimlik bilgileri, resimleri ve kabristanlarının nerede olduğu bilgisinin yer aldığı tablolar asıldı.

Şehit eşi Rabia Erin, AA muhabirine, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiğini ve son olarak da "Her Sınıfa Bir Şehit İsmi" projesini gönüllü arkadaşlarıyla uyguladıklarını söyledi.

Şehit eşinin ardından 2020 yılında şehitlerinin hayat hikayelerinin yer aldığı bir kitap çalışması yaptıklarını kaydeden Erin, bu kitabın satışıyla elde edilen gelir sayesinde aynı yıl projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Erin, kitap geliriyle projeyi devam ettireceklerini bildirdi.



"Proje sayesinde çocuklarımız şehitlik bilinci kazanıyor ve şehitlerimizin isminin unutulmaması sağlanıyor." diyen Erin, şöyle konuştu:

"Eşimin her zaman söylediği bir söz vardı, 'Anasız, babasız yaşanır, ama vatansız yaşanmaz.' diye. Bizi de ayakta tutan en büyük şeylerden biri bu oldu. Ne zaman bir çıkmaza düşsem eşimin bu sözü gelir aklıma. Şehitler anne, baba, eş, kardeş ve çocuklarını geride bırakıp sadece vatan diyerek teröristlere karşı savaştı. Biz de onların hatırasını yaşatmak için çalışıyoruz."

Abdülhamid Han Anadolu Lisesi Müdürü Abdürrahim Aslan da projeyi büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Aslan, "Rabia Hanım, bu projeyle bize geldiği zaman çok memnun olduk. Zaten bu manada 15 Temmuz başta olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Bu şehitler projesi de bizleri çok memnun etti. Her sınıfa bir şehit ismi vermek suretiyle şehitlerimizin ismini yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.



Öğrenciler ise şehitlerin unutulmaması adına önemli bir proje olduğunu ve bu sayede şehitlerin isimlerinin her zaman kalplerinde yaşayacağını dile getirdi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.