Batman'da evde ısınmak için yakılan mangaldan zehirlenen genç yaşamını yitirdi

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BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde ısınmak için evde mangal yakılması sonucu zehirlenen 3 kişilik aileden 17 yaşındaki genç müdahaleye rağmen kurtarılamadı, babaanne ve dede tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gercüş'ün Çukuryurt köyünde 31 Ekim'de yaktıkları mangalı ısınmak için eve alan ve karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden Ahmet (75) ve eşi Lütfiye Işık (70) kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kentteki özel bir hastanede tedavi gören torunları Ahmet Işık (17) ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edilecek Işık'ın 12. sınıfta okuduğu ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Gercüşspor'un futbolcusu olduğu öğrenildi.





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