Gercüş'te "Dengbej Gecesi" düzenlendi.

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BATMAN(AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde "Dengbej Gecesi" düzenlendi.



Batman Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Gercüş Kültür ve Halk Kütüphanesinde düzenlenen gecede dengbenjler "stran" olarak bilinen türküler seslendirdi.



Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, bu kültürü ilçede yaşatmak ve sürekli hale getirmek için bu geceyi düzenlediklerini belirterek, gecede emeği geçen Vali ve Batman Belediye Başkan Vekilli Ekrem Canalp, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ile geceye katılan dengbejlere teşekkür etti.



Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Soyvural, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



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