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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Batman İl Başkanlığında konuştu:

AA

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Batman İl Başkanlığında konuştu:

BATMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'de bir zihniyet devrimi yaşandı. Bu zihniyet devriminin Türkiye'ye olumlu yönde neler kattığını hepimiz yaşayarak görüyoruz. İnşallah bu değişim, dönüşüm hareketi artarak devam edecek." dedi.

Batman'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, burada partililerle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin çok büyük hedefleri olduğunu belirterek, ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geldiği bu seviyenin çok daha üzerine çıkacağını ifade etti.

Bu nedenle bugünden 2053 yılının planını yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Son 20 yılda planlı bir şekilde Türkiye nasıl büyüdüyse, bu büyüme artan ivme ile devam edecek. Türkiye'de bir zihniyet devrimi yaşandı. Bu zihniyet devriminin Türkiye'ye olumlu yönde neler kattığını hepimiz yaşayarak görüyoruz. İnşallah bu değişim, dönüşüm hareketi artarak devam edecek." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı çalışmaların "Türkiye Yüzyılı"nın da altyapısını oluşturduğuna işaret eden Karaismailoğlu, doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkenin dört bir yanında 5 bin şantiyede, 100 bin çalışanla büyük bir öz güven içerisinde alın teri döktüklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, milletin daha iyi şartlarda yaşaması için çalışmalara ve yatırımlara devam ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış 28 bin 700 kilometreye çıkartmış olduğumuz bölünmüş yol ağları, şu an inşaatı devam eden 3 bin 800 kilometrelik bölünmüş yol ağlarımız, yapımı devam eden 458 kilometrelik tünellerimizle Türkiye'ye adeta damga, mühür vurduk. Bu mühür Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacak mühürdür. Tek derdimiz vatana, millete hizmet etmektir.

- 2023 seçimleri

Bölgenin, ülkenin geçmişte zor günlerden geçtiğini anlatan Karaismailoğlu, artık bölgede huzur ve güven olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, bölgede üretimin, sanayinin arttığını, gençlerin memleketlerinde çalışmaya başladığını belirterek, üretimin, istihdamın, turizmin daha hızlı gelişmesi için gerekenleri yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yaklaşan seçimlere değinen Karaismailoğlu, teşkilatların daha yoğun bir şekilde çalışarak, vatandaşla bir araya geleceğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Çok farkla bu seçimi almak zorundayız. Almak için de çalışacağız." diye konuştu.

- "Muhalefet demeye bin şahit bir cephe var"

Muhalefet partilerini de eleştiren Karaismailoğlu, "Maalesef muhalefet demeye bin şahit bir cephe var. Demokrasilerde muhalefetler de iktidarlar kadar önemlidir. Çünkü muhalefet de iktidarı takip eder ve vatana millete hizmetlerin artırılması konusunda iktidarı teşvik eder. Ama maalesef biz bu muhalefeti hiç göremedik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışının yapıldığını, Togg'un ilk akıllı cihazının seri üretim bandından indiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "Devrim" otomobilinden sonra Türkiye'nin kendi markasını ürettiğini belirtti.

Karaismailoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları fabrikasında mühendisler tarafından Devrim otomobili üretildi. 4 ayda üretilen yerli ve milli otomobildi. Aynı muhalefet aynı cepheler dezenformasyonlar, algı operasyonlarıyla kendi milletine kendi değerlerine düşman olan bir cephe maalesef, o gün o başarılı projeyi yok ettiler. O gün Devrim otomobili faaliyete başlasaydı bugün 60 yılda edinmiş olduğu tecrübe, bilgi birikimi ve o dönüşümle belki de dünyanın en saygın markalarından biri olacaktı." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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