Batman'da ekim ayında 688 asayiş olayı aydınlatıldı

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BATMAN (AA) - Batman'da ekim ayında 688 asayiş olayının aydınlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güven ortamının devamı amacıyla ekim ayında hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama gibi suçlara ilişkin çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.



Olaylara ilişkin şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 17 tabanca, 10 kurusıkı tabanca, 276 fişek, 3 av tüfeği, kumardan elde edilen 4 bin 450 lira para, 40 oyun pulu, 2 çalıntı araç aküsü, çalıntı otomobil, 5 çalıntı motosiklet ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ekim ayında kentte 865 asayiş olayı meydana geldi, 688 olay aydınlatılırken 574 şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 58 şüpheliden 9'u adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Adli makamlarca haklarında yakalama kararı verilenlere yönelik yapılan çalışmalarda da toplam 125 kişi yakalandı, 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 85 zanlı adli makamlarca serbest bırakıldı. Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 3 iş yeri kapatılırken, 7 kişiye kumar oynamaktan toplam 12 bin 733 lira idari para cezası uygulandı. Kayıp olarak aranan 32 kişi bulundu."

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