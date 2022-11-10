Hasankeyf Kaymakamı Öztürk'ten "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

BATMAN (AA) - Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk'ün, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik ettiğini belirtti.

Atatürk'ün en büyük idealinin Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu kaydeden Öztürk, şöyle devam etti:

"Bizler de Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak ve ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip gelecek nesillere devredeceğiz ve onlar da aynı azim ve kararlılıkla bu yolda mücadele vereceklerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum."

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