Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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BATMAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 84. yılında Gercüş ilçesinde törenle anıldı.



Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Törene, ​​​​​​​Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çelik, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ağırbaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Aksu, İlçe Emniyet Amirliği Vekili Muharrem Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından şiirler okundu.



Müzik öğretmeni Ali Fuat Turan Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.







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