Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

BATMAN (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Hasankeyf ilçesinde tören düzenlendi.
Hasankeyf İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen tören, Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kadir Bayrak, İlçe Emniyet Amiri Furkan Özdemir ve Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.
Törende, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, kamu kurum amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.