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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

BATMAN (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Hasankeyf ilçesinde tören düzenlendi.

Hasankeyf İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen tören, Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kadir Bayrak, İlçe Emniyet Amiri Furkan Özdemir ve Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Törende, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, kamu kurum amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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