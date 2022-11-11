Batman Üniversitesinin sıvı sabununu öğrenciler üretiyor

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BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kimya Teknolojisi Programı'nda okuyan öğrencilerin ürettiği sıvı sabunlar, üniversitenin ihtiyacını karşılıyor.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrencilerin teorik olarak öğrendiği bilgileri atölyede uygulama imkanına kavuştuğunu söyledi.

Öğrencilerin derslerde gördükleri bilgiler ile atölyede sıvı sabun ürettiklerini aktaran Demir, "Öğrencimiz mutlu. Öğrencimiz mutlu olduğu için yönetimimiz mutlu." dedi.

Elde edilen sıvı sabunların üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığını kaydeden Demir, ilerleyen aşamada sabun üretiminin kamu kurumları ve vatandaşların da hizmetine sunulabileceğini belirtti.

Doktor Öğretim Üyesi Reşit Çakmak, atölyede gruplar halinde yer alan öğrencilerin sıvı sabun ürettiğini, bu sayede öğrencilerin deneyim kazandığını dile getirdi.

Öğrenci Enes Altunkaynak ise pratik eğitim sayesinde tecrübe kazandıklarını aktardı.





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