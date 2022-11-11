Hasankeyf'te "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği

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BATMAN (AA) - Hasankeyf ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

İlçe merkezinde düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kadir Bayrak, İlçe Emniyet Amiri Furkan Özdemir, kamu kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte belirlenen alanlarda fidanlar dikildi.



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