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Gercüş'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu

AA

Gercüş ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde 5 bin çam fidanı dikildi.

Gercüş'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu

BATMAN (AA) - Gercüş ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde 5 bin çam fidanı dikildi.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait ağaçlandırma alanında Gercüş Kaymakamı Muhammet Öztaş, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çelik’in katılımıyla fidanlar toprakla buluştu.

Kaymakam Öztaş, yeşil bir Gercüş için ilçe halkının yeşil alanları korumaları gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızla Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bugüne kadar 90 bin civarında fidan dikilmiş oldu. Çocuklarımızla fidan dikiyoruz, inşallah bu fidanlar yeşerip büyüyecektir. İlçemize hayırlı olsun." dedi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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