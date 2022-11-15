Bereketli Gercüş Ovası'nda çiftçilerin mesaisi sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde 28 bin dekar alana sahip ovada çiftçiler buğday, arpa ve mercimek ekimini sürdürüyor.

Günün ilk ışıklarıyla Gercüş Ovası'na gelen çiftçiler üretimini yapacakları ürünlerin tohumunu toprakla buluşturuyor.

İlçenin Yüce köyünde çiftçilik yapan İsmail Badakol, dede mesleği çiftçiliği ve hayvancılığı sürdürdüklerini söyledi.

Tarımı, toprakla uğraşmayı sevdiklerini dile getiren Badakol, alın teri ile üretim yaptıklarını belirtti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli Mesut Tani ise hububat tohumlarının çiftçiler tarafından ekiminin yapıldığını belirterek, yağışın da bereket getirmesini diledi.

28 bin dekar ekilen arazi bulunduğunu anlatan Tani, "Buğday, arpa, mercimek ve nohut tohumları toprakla buluşturuluyor. Çiftçilerimiz için bu sezon hayırlı olsun." dedi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.