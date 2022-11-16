Batman'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

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BATMAN (AA) - Batman'da silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.



M.G, kardeşi C.G. ile R.Ü'nün bulunduğu 34 GRP 55 plakalı otomobili Turgut Özal Bulvarı'nda durdurdu. Araçtan inen C.G. ve R.Ü, M.G. ile tartışmaya başladı.

Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.G, tabancayla C.G. ve R.Ü'ye ateş etti.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

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