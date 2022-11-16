Batman'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

BATMAN (AA) - Batman'da, uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında muhtar ve eşlerine yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Vali Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen programın açılışında, kentte düzenlenen son uyuşturucu operasyonunda 119 kilogram skunk maddesinin ele geçirildiğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini aktaran Canalp, uyuşturucu ve bağımlılığın bireylerin ve toplumun hayatını kemirdiğini kaydetti.

Canalp, "Dünyada her ülke uyuşturucu ile mücadele ediyor. Çünkü her ülke ve devlet biliyor ki uyuşturucu miktarı arttıkça, uyuşturucuya müptela olan kişi sayısı arttıkça toplumun ekonomisi de sosyolojisi de geleceği de risk altına giriyor." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da, gençlerin bir toplumun geleceği olduğunu belirterek, "Bu günümüzde olduğu kadar geleceğimiz için de mücadele edilmesi gereken bir suç türüdür. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Batman Emniyet Müdürlüğü olarak ciddi bir çalışma içindeyiz." dedi.

Programda, daha sonra muhtar ve eşlerine uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili bilgi verildi.





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