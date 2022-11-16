Yayla sezonunu tamamlayan göçerler dönüş yolculuğunda

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BATMAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki göçerlerin, yaylalarda geçirdikleri 6 ayın ardından havaların soğumasıyla dönüş yolculuğu başladı.

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak amacıyla Şırnak, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Siirt'ten, Bingöl, Muş, Erzurum ve Hakkari'deki yaylalara giden göçerler, havaların soğuması üzerine dönüş yoluna geçti.

Muş'tan gelerek Batman'ın Gercüş ilçesinden geçen göçerler, Mardin'in Nusaybin ilçesine gidecek.

Göçerlerden Ahmet Gezici yaklaşık 2 ay önce yola çıktıklarını belirterek, "Yaklaşık 3 bin koyunla yollardayız. Zorlanıyoruz, ama bizim işimizde bu. 6 ay sıcak bölgedeyiz 6 ayda yayladayız. Yorulduğumuz zaman sürülerimizle derelere yakın yerlerde mola veriyoruz." dedi.​​​​​​​



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