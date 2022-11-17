Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak için Çarşı Mahallesi'nde bir araya geldi.

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 17 yaşındaki B.T. tabancayla, 15 yaşındaki F.E. ise bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.