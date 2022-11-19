Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, yapacakları çalışmaları aktardı

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BATMAN (AA) - Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, 2023 yılında yapacakları projeleri anlattı.

Ayhan, yaptığı açıklamada, ilçenin tüm mahallelerine eşit hizmet vermenin çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Önümüzdeki haftalarda parke taşı ve üst yapı çalışmalarına da başlayacaklarını aktaran Ayhan, Kozluk'ta 2023 yılında güneş enerjisi projesini hayata geçireceklerini, kendi enerjisini kendi üreten bir belediye olacaklarını anlattı.

Ayhan, "Önümüzdeki yıl belediye olarak kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Güneş enerjisi projemizi hayata geçirerek kendi enerjimizi üretmiş olacağız." dedi.

İlçenin sembolü olan tarihi Hazo Kalesinde de ilk kez kazı çalışmasının yapılacağını aktaran Ayhan, ziyaretçilere kapatılan tarihi kalenin güçlendirileceğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile tarihi kaleyi canlandıracaklarını anlatan Ayhan, bakanlıkla yapılan temasların olumlu geçtiğini kaydetti.

Eren, şöyle konuştu:



"Tarihi kaleyi canlandıracağız. Kalede, güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yapılacak. Kalenin etrafındaki evler de boşaltılacak. Bu çalışmalara bahar ayında başlanılacak. Kale restorasyonu ve güçlendirme çalışmalarının ardından ziyaretçilere açılacak."

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