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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, "2022 Batman Tekstil Zirvesi"nde konuştu:

AA

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, "2022 Batman Tekstil Zirvesi"nde konuştu:

BATMAN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, tekstil ve ham maddeleri sektörünün 15 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Batman'da MÜSİAD tarafından düzenlenen "2022 Batman Tekstil Zirvesi"ne katılan Asmalı, Türkiye'nin dünyanın en büyük 5. tekstil üreticisi ve ihracatçısı konumuna yükseldiğini, hedeflerinin ilk 3'e girmek olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin ekonomik büyümesine, istihdam ve ihracatının artmasına yön veren tekstil sektörünün, sürekli artan yatırımlarıyla Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu ifade eden Asmalı, "2 milyon kişiye iş imkanı sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörleri, pandemiye rağmen 2021 yılında 30 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. Tekstil ve ham maddeleri sektörü ihracatı ise 16,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti." diye konuştu.

Asmalı, 195 ülkeye ihracat gerçekleştirilen bu dönemde Türk tekstil sektörünün, sadece pazar çeşitlendiren değil, ürün çeşitlendiren de bir konuma yükseldiğini anlatarak, OECD’nin 2020 verilerine göre Türkiye’nin küresel tekstil ihracatındaki payının yüzde 3,7 seviyesine ulaştığını, ülkenin Çin, Vietnam, Almanya, İtalya, Bangladeş ve Hindistan’ın ardından dünyada 7. sırada yer aldığını aktardı.

- "2021'de tekstil ihracatında rekor kırıldı"

"2021'de Avrupa, Amerika, Asya, Afrika kıtaları ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik tekstil ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı." diyen Asmalı, 96 ülke ve bölgeye tüm zamanların en yüksek tekstil ihracatının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Asmalı, en büyük hedef pazar konumundaki Amerika'ya ise 839 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Bu yılın ihracat hedeflerine değinen Asmalı, "2022'nin ocak-ekim döneminde 8,7 milyar dolarlık ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü, 15 milyar dolarlık yıl sonu hedefine emin adımlarla ilerlemektedir." dedi.

- Küresel pazarlarda rekabet edecek ürünler

Asmalı, Türkiye'nin sektörde güvenilir ve aranan bir tedarikçi olduğunu, AR-GE, tasarım ve inovasyonu merkeze alan bir yaklaşımla, küresel pazarlarda rekabet edecek ürünlerin Türkiye'de üretildiğine işaret eden Asmalı, Türkiye'de tekstil başta olmak üzere tüm sektörlerde üretimin sürdürülebilir biçimde devam ettiğinin görüldüğünü kaydetti.

Mahmut Asmalı, bu ayın ilk haftasında gerçekleştirdikleri, 121 ülkeden 74 bin 806 kişiye ulaşılan MÜSİAD EXPO'da, yurt dışından gelen yatırımcıların da Türkiye'nin bu güçlü potansiyelinin farkında olduğunu gördüklerini sözlerine ekledi.

Zirveye, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, MÜSİAD Tekstil Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Fatih Canpolat, Batman Sanayi ve Ticaret Odası (BATSO) Başkanı Abdulkadir Demir, Batman Tekstil, Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Halil Yaşar, MÜSİAD Batman İl Başkanı Aladdin İraz, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve iş insanları katıldı.

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