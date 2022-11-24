Gercüş'te Köylere Hizmet Götürme Birliği kasım ayı toplantısı yapıldı

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BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği kasım ayı meclis toplantısı yapıldı.

Gercüş Kültür ve Halk Kütüphanesi Merkezinde gerçekleştirilen, Kaymakam Muhammet Özdeş'in başkanlığını yaptığı toplantıya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Salih Orak, İl Genel Meclis üyesi Kutbettin Alpaslan ile köy muhtarları katıldı.



Hizmetlerin ve projelerin görüşüldüğü toplantıda, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdaresi tarafından 2022 yılı itibarıyla yapılan kanalizasyon, yol, içme suyu ve parke taşı yatırımı ve hizmetlerini içeren sunum da yapıldı.

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