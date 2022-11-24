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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da 119 kilogram skunk ele geçirildi

AA

Batman'da 119 kilogram skunk ele geçirildi

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 119 kilogram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, tır ile batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisi doğrultusunda 16 Kasım'da düzenlenen operasyonda, tırda ev eşyaları arasına gizlenmiş 216 paket halinde 119 kilo 761 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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