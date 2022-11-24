Batman ve Siirt'te öğrenciler öğretmenlerine doğal gıda ürünleri hediye etti

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BATMAN/SİİRT (AA) - Batman ve Siirt'te öğrenciler öğretmenlerine, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tandır ekmeği, yoğurt, süt ve peynir gibi gıda ürünlerini hediye olarak verdi.

Batman'da merkeze bağlı Çevrimova köyünde 6 derslikli, 105 öğrencisi bulunan Çevrimova İlkokulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine tandır ekmeği, yoğurt, süt, peynir gibi gıda ürünlerinin yanı sıra kümesten getirdikleri tavuk, saksıda çiçek ve patikleri hediye etti.

İlkokul öğretmeni Ayşenur Doğan, meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, öğrencilerinin evlerinde hazırladıkları yöresel ürünleri, annelerinin yaptığı el emeği eşyaları hediye olarak getirdiklerini söyledi.

Doğan, "Patikler, tavuklar, yumurtalar, yoğurt ve süt getirdiler. Bunlar bizim için çok güzel hediyeler. Kıymetli velilerime ve değerli öğrencilerime çok teşekkür ederim." dedi.

Öğrenciler de öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

- Siirt'te beldenin meşhur yoğurdunu hediye ettiler

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde de Ahmet Cevat Sevgili İlkokulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul bahçesinde tören düzenlendi.

Öğrencilerin şiir okuyup şarkılar seslendirdiği törende, öğrenciler kalem, kitap, çiçek gibi hediyelerin yanı sıra annelerinin evde mayaladıkları Zokayd yoğurdunu öğretmenlerine hediye olarak verdi.

Sınıf öğretmeni Tarık Demirhan, törende yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın ülkenin ve bölgenin önemli geçim kaynaklarının başında geldiğini söyledi.

Beldenin de tarımın yanı sıra hayvancılık ve özellikle de yoğurduyla bilindiğini dile getiren Demirhan, törende öğretmenlere yoğurt hediye edileceğini aktardı.

İngilizce öğretmeni Cansu Aydın, 2 yıldır görev yaptığı beldede Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir kutlamaya şahit olduklarını anlattı.

İzmir'den geldiğini belirten Aydın, "Kutlamada beldenin geleneksel ürünü olan yoğurt öğrencilerimiz tarafından hediye edildi. Daha önce de tatma fırsatım olmuştu, oldukça güzel ve lezzetli. Çocuklarımız her gün bunu yediği için çok şanslılar. Bu yıl yöresel hediye almamız bizim için güzel ve anlamlı oldu." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Murat Kazak da yoğurduyla meşhur beldede görev yapmanın doğal ürünlere ulaşmak açısından avantaj olduğunu dile getirdi.

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