Gercüş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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BATMAN (AA) - Gercüş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Gercüş Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Büstüne çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, göreve başlayan stajyer öğretmenler yemin etti.



Etkinliklere, Kaymakam Muhammed Özdeş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



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