Batman'da meydana gelen yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu

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BATMAN (AA) - Batman'da göçerlerin yaşadığı çadırlar ve hayvan barınaklarında meydana gelen yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyü, Malabadi köprüsü mevkisinde Nevzat Saygı'ya ait çadırlar ve hayvan barınaklarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiyesi, Kozluk Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince çadır ve ahırlarda çıkan yangın söndürülürken 55 küçükbaş hayvan telef oldu.

AFAD ekiplerince mağdur aileye çadır, yatak ve battaniye yardımında bulunuldu.





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