Gercüş'te kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

BATMAN (AA) - Gercüş ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve kurum amirleri katıldı.
Kaymakam Öztaş, toplantıda, kadına şiddetin önlenmesi dair, şiddetle mücadele alanında sunulan hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi amacıyla kurumların sorumlulukları, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi, Kadına Acil Destek Uygulamasının tanıtımı, elektronik kelepçe uygulanması dair konuların görüşüldüğünü kaydetti.