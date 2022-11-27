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Batman'da Recebanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışı yapıldı

AA

Batman'da Recebanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışı yapıldı

BATMAN (AA) - Batman'da kurulan Recebanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışı yapıldı.

GAP Mahallesi'ndeki dernek binasının açılışına, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Sıddık Çiftçi, Petrolspor Kulüp Başkanı Abdülvahap Akbaş, kanaat önderleri ile kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Recebanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Karakuş, yaptığı konuşmada, dernek olarak birlik ve beraberlik ile dayanışmayı güçlendirmek istediklerini, bu yönde hizmetler sunacaklarını belirtti.

Daha sonra kurdele kesilerek dernek binasının açılışı gerçekleştirildi.

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