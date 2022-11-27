Batman'da 1000 polisle "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

BATMAN (AA) - Batman'da 1000 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, terör ve narkotik olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma yaptı.

Kentin farklı noktalarında uygulama gerçekleştiren ekipler, durdurdukları araçları ve kişileri kontrol etti.

Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Mehmet Fatih Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların huzurunu, can ve mal emniyetini sağlamak ile suç faillerinin yakalanması için uygulama yaptıklarını söyledi.

Kentin birçok yerinde gerçekleştirilen uygulamada 1000 kişilik polis ekibinin görev yaptığını belirten Ersoy, "Huzur ve güven uygulamamıza 27 Kasım 2018'de terörle mücadele şubesinde görevli arkadaşımız Birol Öztekin'in adını verdik. İlimizin genelinde giriş ve çıkışlar, otoparklar, parklar, halkın yoğun olduğu alanlarda gerek yaya devriye gerekse de sabit kontrol noktalarında uygulamamız devam ediyor. Şu ana kadar arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar da bir çok aranan şahıs yakalandı." diye konuştu.

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