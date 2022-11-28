Batman'da 5 lise öğrencisi Portekiz'de staj yapacak

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümünden 5 öğrenci, Portekiz'de 21 gün staj yaparak, su analizi konusunda tecrübe kazanacak.

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin hazırladığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "Nitelikli Meslek Lisesi Avrupa Stajı ile Mümkün" projesi kapsamında 5 öğrenci, Portekiz'in Braga kentinde staj yapacak.

Kimya Teknolojileri Bölümü öğrencileri 21 gün sürecek stajda fabrikalarda su analizi yaparak tecrübe kazanacak.



Öğrencilere staj süresince 2 öğretmen de refakat edecek.

Kimya Teknolojileri Bölümü alan şefi Yusuf Şenses, "Nitelikli Meslek Lisesi Avrupa Stajı ile Mümkün" projesi kapsamında ikinci kez Avrupa'ya öğrenci göndereceklerini söyledi.

Öğrencilerin su analizi konusunda staj yapacağını ifade eden Şenses, öğrencilerin Avrupa'daki olanakları görerek mesleki beceri kazanacağını belirtti.



Bu tür stajlarda öğrencilerin yabancı dillerini geliştirme fırsatı da bulduğunu anlatan Şenses, "Öğrencilerimiz bu stajla uluslararası geçerliliği olan bir yeterlilik belgesi de alacak." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.