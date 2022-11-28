Batman'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 14 Kasım'da Gültepe Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayına ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında N.D. gözaltına alındı.



N.D'nin adresinde yapılan aramada ele geçirilen 4 büro sandalyesi, 2 orta sehpa ve elektrikli ısıtıcı sahiplerine teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.D, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.