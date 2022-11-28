Batman'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

BATMAN (AA) - Batman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 14 Kasım'da Gültepe Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayına ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında N.D. gözaltına alındı.
N.D'nin adresinde yapılan aramada ele geçirilen 4 büro sandalyesi, 2 orta sehpa ve elektrikli ısıtıcı sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.D, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.