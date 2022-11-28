Batman'da duvarı delerek girdiği iş yerinde hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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BATMAN (AA) - Batman'da duvarını delerek girdiği iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çarşı Mahallesi Mehmet Sincar Caddesinde telefon alım satımı ve tamiri yapılan iş yerinden, duvarı delen bir kişi tarafından girilerek, 4 cep telefonu, 13 tablet, akıllı kol saati, 100 şarj kablosu çalındı.



Polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında E.O. gözaltına alındı.

E.O'nun adresinde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu ve 6 tablet iş yeri sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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