Sason Kaymakamı Mete öğrencilerle kitap okudu

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BATMAN (AA) - Sason Kaymakamı Murat Mete, "Kitap Kurdu Projesi" kapsamında kitap okuyan öğrencilerle görüştü.

Kaymakamlığın desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Ortaokulunda başlatılan "Kitap Kurdu Projesi" kapsamında okullarda ve resmi kurumlarda belirlenen saatlerde kitap okunuyor.



Kaymakam Mete, öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu. Öğrencilere kitap okumanın önemini anlatan Mete, bu projede emeği geçenlere teşekkür etti.



Mete, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitap okumasını istiyoruz. Ayrıca ailelerimizin öğrencilerimizin etkisiyle kitap okuma alışkanlığı kazanması önemli hedeflerimizden." dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt da Kaymakamlığın desteğiyle İstiklal Ortaokulu'nda başlattıkları projeyi gelecek hafta ilçedeki tüm okullarda yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.







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