Batman'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

En çok hangi ülkelerde heyelan görülür?

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 18 Kasım'da Hilal Mahallesi Nergiz Caddesi'nde inşaat halindeki iş yerinde, 19 Kasım'da da aynı caddedeki bir markette hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince, S.Ç. ve S.Ş. gözaltına alındı, çalınan malzemelerin bir hurdacıya satıldığı tespit edildi.

Hurdacıdan alınan 180 bin lira değerindeki malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Çalıntı malzemeleri aldığı gerekçesiyle hurdacılık yapan D.A. hakkında da işlem yapıldı.

S.Ç. ve S.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.