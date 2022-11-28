Batman'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

BATMAN (AA) - Batman'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 18 Kasım'da Hilal Mahallesi Nergiz Caddesi'nde inşaat halindeki iş yerinde, 19 Kasım'da da aynı caddedeki bir markette hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince, S.Ç. ve S.Ş. gözaltına alındı, çalınan malzemelerin bir hurdacıya satıldığı tespit edildi.
Hurdacıdan alınan 180 bin lira değerindeki malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Çalıntı malzemeleri aldığı gerekçesiyle hurdacılık yapan D.A. hakkında da işlem yapıldı.
S.Ç. ve S.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.