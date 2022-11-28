Batman'da cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

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BATMAN (AA) - Batman'da bir camin inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gültepe Mahallesi Esentepe mevkisinde yapımı süren Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin içinde yer alan cami inşaatının iskelesinin 25 Kasım'da çökmesi sonucu ağır yaralanan işçilerden Veysi Kaydul (64), tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Batman'daki Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde yer alan cami inşaatının iskelesinde 25 Kasım'da çökme meydana gelmiş, olayda 1 işçi hayatını kaybetmiş, 19 işçi yaralanmıştı.

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