AK Parti Milletvekili Eroğlu, Hasankeyf'te ağaç dikme etkinliğine katıldı

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BATMAN (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ağaç dikme etkinliğine katıldı.

Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından Arkeopark alanında düzenlenen etkinlik kapsamında, Zeynel Bey Türbesi çevresine ağaç dikildi.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki Ilısu Barajı'nın dünyanın sayılı barajlarından olduğunu, yılda 4 milyar 200 milyon kilovatsaat enerji ürettiğini, barajın 7 yılda masraflarını karşılayacağını söyledi.

Hasankeyf'in Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olduğunu dile getiren Eroğlu, "İddia ediyorum ki Türkiye'nin en muhteşem köyü de Ilısu köyüdür. Turizm açısından burası büyük bir potansiyele sahip. Hasankeyfliler buna hazır olsunlar." dedi.

Eroğlu, Hasankeyf'te yeşil alan oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini, ilçede yeşil alanları daha da artıracaklarını belirtti.

"Burayı yemyeşil yapacağız. Türkiye'nin en muhteşem turizm merkezi olacak." diyen Eroğlu, Hasankeyf'in aynı zamanda Batman'ın da lokomotifi olacağını kaydetti.

Etkinliğe, Batman Valisi Ekrem Canalp, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, DSİ 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür katıldı.

Eroğlu, etkinliğin ardından Valilik, Hasankeyf Kaymakamlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

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