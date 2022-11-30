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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

AA

Batman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

BATMAN (AA) - Batman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batman-Hasankeyf kara yolu sanayi mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 72 M 0888 plakalı yolcu minibüsü ile 47 ABS 063 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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