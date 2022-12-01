Bitki Akademisi Topluluğu Sason kırsalına hayvanlar için yem bıraktı

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi Bitki Akademisi Topluluğu üyeleri, Sason ilçesi kırsalına hayvanlar için yem bıraktı.
İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının yaban hayvanlarını olumsuz etkilememesi için harekete geçen Bitki Akademisi Topluluğu üyeleri 1500 rakıma sahip alanlara ulaşarak yem bıraktı.
Öğretim görevlisi Esra Okudur, öğrencilerle zorlu yürüyüşün ardından yüksek rakımdaki bölgelere ulaştıklarını belirterek, "Doğadaki hayvanlar için mama götürdük. Bu konuda herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.