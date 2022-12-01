Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DİKA tarafından girişimci kadınlara ödül verildi

AA

DİKA tarafından girişimci kadınlara ödül verildi

BATMAN (AA) - Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen "TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki" projesi kapsamında girişimcilik yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi merkez kampüste yapılan törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkelerde insanların kendi işini kurmanın derdinde olduğunu söyledi.

"Bu tablo içerisinde Türkiye'yi şöyle bir düşündüğümüz zaman bizler genellikle tablonun tam tersi bir taraftayız" diyen Canalp, üniversiteden mezun büyük çoğunluğun kafasında olan düşüncenin başka bir işte çalışmak olduğunu belirtti.

Batman'ın temel sorunlarından birisinin genç işsizlik olduğuna işaret eden Vali Canalp, "Öğrencilerimiz üniversite mezunu olduklarında ya da meslek liselerinde mezun olduklarında kendileri yeterli iş imkanlarına sahip olmak durumundalar" diye konuştu.

Batman'da 5 yeni organize sanayi bölgesinin kurulması gerektiğini dile getiren Canalp, "Bunlarla ilgili iki tanesinin de yer aşamasına geldik. Diğer üçü için de kuruluş işlemlerimiz de hızlı şekilde devam ediyor" dedi.

DİKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı ise genç istihdamın teşviki amacıyla başlattıkları projenin 2 buçuk yıllık bir süreci kapsadığını aktardı.

Program sonunda 4 genç girişimci kadına ödül verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitki Akademisi Topluluğu Sason kırsalına hayvanlar için yem bıraktı
YEREL HABERLER Bitki Akademisi Topluluğu Sason kırsalına hayvanlar ...
Batman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Batman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı ...
Kadın doktorların kurduğu tekstil atölyesinin geliri öğrencilere burs oluyor
YEREL HABERLER Kadın doktorların kurduğu tekstil atölyesinin geliri ...
(Görüntülü) BATMAN - ESKİ BAKAN EROĞLU ILISU BARAJI 7 YILDA KENDİSİNİ AMORTİ EDECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATMAN - ESKİ BAKAN EROĞLU ILISU BARAJI ...
AK Parti Milletvekili Eroğlu, Hasankeyf'te ağaç dikme etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Eroğlu, Hasankeyf'te ağaç dikme ...
Eski Bakan Eroğlu: Ilısu Barajı 7 yılda kendisini amorti edecek
YEREL HABERLER Eski Bakan Eroğlu: Ilısu Barajı 7 yılda kendisini ...
Batman'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı
YEREL HABERLER Batman'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı
(Görüntülü) BATMAN&#039;DA KALDIRIM VE YAYA GEÇİTLERİNİ İŞGAL EDEN MOTOSİKLETLER DENETLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATMAN'DA KALDIRIM VE YAYA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.