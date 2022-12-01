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BATMAN (AA) - Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen "TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki" projesi kapsamında girişimcilik yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi merkez kampüste yapılan törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkelerde insanların kendi işini kurmanın derdinde olduğunu söyledi.

"Bu tablo içerisinde Türkiye'yi şöyle bir düşündüğümüz zaman bizler genellikle tablonun tam tersi bir taraftayız" diyen Canalp, üniversiteden mezun büyük çoğunluğun kafasında olan düşüncenin başka bir işte çalışmak olduğunu belirtti.



Batman'ın temel sorunlarından birisinin genç işsizlik olduğuna işaret eden Vali Canalp, "Öğrencilerimiz üniversite mezunu olduklarında ya da meslek liselerinde mezun olduklarında kendileri yeterli iş imkanlarına sahip olmak durumundalar" diye konuştu.

Batman'da 5 yeni organize sanayi bölgesinin kurulması gerektiğini dile getiren Canalp, "Bunlarla ilgili iki tanesinin de yer aşamasına geldik. Diğer üçü için de kuruluş işlemlerimiz de hızlı şekilde devam ediyor" dedi.

DİKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı ise genç istihdamın teşviki amacıyla başlattıkları projenin 2 buçuk yıllık bir süreci kapsadığını aktardı.



Program sonunda 4 genç girişimci kadına ödül verildi.

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