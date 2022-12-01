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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sason Kaymakamı Mete, öğrencilerle buluştu

AA

Sason Kaymakamı Mete, öğrencilerle buluştu

BATMAN (AA) - Sason Kaymakamı Murat Mete, öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Mete, Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek, kaymakamlık mesleğini anlattı.

Öğrencilere çeşitli önerilerde bulunan Mete, "Sizler hedeflerinizi belirleyip doğru ve planlı bir şekilde çalışırsanız başarıya ulaşırsınız. Başarılı olmanın temel şartı kendinize inanmanızdır. Birçok zorluğa ve imkansızlığa rağmen, inancımızı, azmimizi, çalışma şevkimizi ve disiplinimizi hiç bir zaman kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilere öncelikle severek yapabilecekleri meslekler seçmelerini tavsiye eden Mete, meslek seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

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