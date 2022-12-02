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Batman'da kırsaldaki kadınlara köy yaşam merkezlerinde eğitim imkanı

AA

Batman'da kırsaldaki kadınlara köy yaşam merkezlerinde eğitim imkanı

BATMAN (AA) - Batman'da köy yaşam merkezlerinde açılan kurslara katılan kadınlar örgü, iğne oyası, dikiş nakış, okuma yazma kurslarında becerilerini geliştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılmayan köy okulu binalarının işlevsel hale getirilmesi amacıyla başlatılan köy yaşam merkezi projesi kapsamında Batman'a bağlı köylerde 7 merkez kuruldu.

Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından merkezlerde açılan kurslara katılan kadınlar, el becerilerini geliştiriyor, sosyalleşme imkanı buluyor.

Kanatlı Köy Yaşam Merkezi'nde usta öğretici Asiye Oğuz, AA muhabirine, 2 ay önce açılan kurslara ilgi olduğunu söyledi.

Kursiyerlerle el işi çalışmaları ve müzik gibi faaliyetler yaptıklarını belirten Oğuz, "Zaman zaman bahçemizde piknik de yapıyoruz. Köy kadınlarımızın vakitlerini farklı aktivitelerle değerlendiriyoruz. Kursumuza bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Katılım çok güzel." dedi.

Kursiyer Asuman Baktaş, daha önce ev işleriyle uğraştıklarını, kurs açıldıktan sonra heyecanlı bir koşuşturma içine girdiklerini dile getirdi.

Baştaş, "Kursa bir an önce gelebilmek için hızlıca işlerimizi bitiyoruz. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Merkezin açılması hepimiz için çok iyi oldu. Kursa geldiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Bayraklı köyünde kursiyer Hatice Onur da kayınvalidesi ve 2 eltisiyle kursa katıldığını söyledi.

Kayınvalidesinin okuma yazmayı, kendisinin de el sanatlarını öğrendiğini kaydeden Onur, şöyle konuştu:

"İyi ki köyümüzde böyle bir yer açıldı. Kursta arkadaşlarımızla daha fazla kaynaşma imkanı da buluyoruz. Kur'an okumayı biliyordum. Kurs sayesinde tecvit de öğrendim. Bundan dolayı çok mutluyum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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