Batman'da özel bireyler için etkinlik düzenlendi

BATMAN (AA) - Batman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Batman Özel Eğitim Meslek Okulu, Batman Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Dicle Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliği ile Kültür İl Müdürlüğü Balonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda engelli öğrenciler dans ve ritim gösterileri yaptı, kırmızı başlıklı kız adlı tiyatro oyununu sahneledi.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mehmet Naci Şemdinoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.