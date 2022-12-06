Batman'da sis etkili oldu

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BATMAN (AA) - Batman'da etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araç farlarını yakıp ilerlemeye çalıştı.





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