Batman'da sporculara malzeme desteği

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BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde, "Spor Sason Projesi" kapsamında sporculara 250 forma ve eğitimlerde kullanılmak üzere 1500 spor malzemesi verildi.

Sason Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende öğrenciler çeşitli branşlarda spor gösterisi sundu.

Törende konuşan Sason Kaymakamı Murat Mete, 2022-2023 eğitim öğretim yılında projenin ikinci etabının uygulanmaya devam ettiğini söyledi.

İnsanoğlunun değişen ve dönüşen bir varlık olduğunu belirten Mete, "Önemli olan bu kısacak hayatı kaliteli yaşamanın yollarını bulup keşfetmektir. Bu bağlamda nefes alıp vermenin gece yatıp gündüz uyanmanın birkaç adım ötesine gitmek bir zorunluluktur. Eğer Sason'da yaşıyorsanız ve öğrenciyseniz sizler için bir fırsat paketi oluşturduk." dedi.

Mete, proje kapsamında gençlere 24 branşta lisans sahibi olabilme imkanı sunduklarını kaydetti.

Törende Sason Kaymakamlığının desteğiyle 250 sporcuya forma ile eğitimlerde kullanılmak üzere 1500 spor malzemesi verildi.

Ayrıca "Kitap Kurdu Sason Projesi" kapsamında okullara 3 bin 816 kaynak kitap dağıtıldı.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eşref Çelik, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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