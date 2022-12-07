Batman'da sporculara malzeme desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da sporculara malzeme desteği

AA

Batman'da sporculara malzeme desteği

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde, "Spor Sason Projesi" kapsamında sporculara 250 forma ve eğitimlerde kullanılmak üzere 1500 spor malzemesi verildi.

Sason Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende öğrenciler çeşitli branşlarda spor gösterisi sundu.

Törende konuşan Sason Kaymakamı Murat Mete, 2022-2023 eğitim öğretim yılında projenin ikinci etabının uygulanmaya devam ettiğini söyledi.

İnsanoğlunun değişen ve dönüşen bir varlık olduğunu belirten Mete, "Önemli olan bu kısacak hayatı kaliteli yaşamanın yollarını bulup keşfetmektir. Bu bağlamda nefes alıp vermenin gece yatıp gündüz uyanmanın birkaç adım ötesine gitmek bir zorunluluktur. Eğer Sason'da yaşıyorsanız ve öğrenciyseniz sizler için bir fırsat paketi oluşturduk." dedi.

Mete, proje kapsamında gençlere 24 branşta lisans sahibi olabilme imkanı sunduklarını kaydetti.

Törende Sason Kaymakamlığının desteğiyle 250 sporcuya forma ile eğitimlerde kullanılmak üzere 1500 spor malzemesi verildi.

Ayrıca "Kitap Kurdu Sason Projesi" kapsamında okullara 3 bin 816 kaynak kitap dağıtıldı.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eşref Çelik, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ÇAY OCAĞINDA OTURURKEN HUSUMETLİLERİ DARBETTİ, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇAY OCAĞINDA OTURURKEN HUSUMETLİLERİ ...
Çay ocağında otururken husumetlileri darbetti, beyin kanaması geçirdi
YEREL HABERLER Çay ocağında otururken husumetlileri darbetti, beyin ...
Gercüş Kaymakamı Öztaş, Kariyer Günleri programına katıldı
YEREL HABERLER Gercüş Kaymakamı Öztaş, Kariyer Günleri programına ...
Gercüş Kaymakam Öztaş'ı, amatör takımın yöneticileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Gercüş Kaymakam Öztaş'ı, amatör takımın yöneticileri ...
Batman'da kurumlar arası basketbol turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Batman'da kurumlar arası basketbol turnuvası yapıldı
Batman'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Batman'da sis etkili oldu
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Batman Üniversitesinde konuştu:
YEREL HABERLER Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Batman ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.